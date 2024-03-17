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17 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Oruç tutanlar yüzde 66.5

17 Mart 2024, Pazar 15:44
Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi ‘Türkiye’de Dindarlık Algısı’ araştırmasını yayımladı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 66,5’i Ramazan ayında düzenli olarak oruç tutuyor. Araştırmadaki verilere göre katılımcıların yüzde 66,5’i düzenli olarak, yüzde 9,4’ü ara sıra Ramazan ayında oruç tuttuğunu söylüyor. “Eskiden tutardım ama şimdi tutamıyorum” diyenler yüzde 12, oruç tutmayanlar yüzde 11, ara sıra tutanlar ise yüzde 9 olarak kaydedildi. Düzenli oruç tutma oranının da eğitim seviyesi yükseldikçe azaldığı tespit edildi. Araştırmaya göre genç yaş gruplarındaki katılımcıların yüzde 70’ten büyük bir bölümü orucu düzenli olarak tuttuğunu belirtirken bu durum 45 ve üstü yaş grubundan sonra azalmaya başlıyor. Örneğin 18-24 yaşındakilerin yüzde75’i ve 25-34 yaşındakilerin yüzde74,2’si düzenli olarak oruç tuttuklarını söylerken, 55-64 yaşındakilerin yüzde 53,1’i ve 65 yaş ve üzerindekilerin yüzde 54,9’u oruç tuttuklarını ifade ediyor. Kadın katılımcıların yüzde 71,6’sı düzenli olarak oruç tuttuğunu söylerken, erkeklerin yalnızca yüzde 61,4’ü aynı şeyi söylüyor. Düzenli oruç tutan kadın katılımcıların oranı düzenli oruç tutan erkeklere göre 10 puan daha yüksek.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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  • Serkan

    17.3.2024 16:28:57

    Güzel ülkemiz türkiye de yaşayan vatandaşlar kendi aralarında islamın 5 şartını ve imanının 6 şartını yerine getirenler ve getirmiyenler olarak ikiye ayrılmış durumda hal böyle oluncada ayrıştırılmış soyutlanmış yanlızlaştırıılmış bir toplum olarak yaşamaya devam ediyoruz

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