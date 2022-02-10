Otobüs firmaları iflâs ediyor

Döviz kurunun artışıyla birlikte birçok üründe olduğu gibi yüksek zam oranlarıyla satılmaya başlanan akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilediği ulaşım sektörü, durma noktasına geldi.

Salgının başından bu yana ekonomik olarak sürecin en çok zarar gören sektörleri arasında yer alan otogar işletmecileri, akaryakıt fiyatlarına son 1 yılda gelen yüzde 134’lük zammın ardından dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti. voa Türkçe’nin haberine göre, otogar işletmecilerie, masrafların altından kalkamadıkları için bazı otobüslerini satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Otobüs firmalarının daha fazla iflâsa sürüklenmemesi için devletin bir an önce önlem alması gerektiğini vurgulayan firma yöneticisi Koray Öksüzoğlu, “Akaryakıt giderleri başta olmak üzere, araçların parça giderleri, vergi, sigorta ve kaskoları, bakımları, personel giderleri derken maliyetimiz çok yüksek. Giderlerimiz yüzde 300 artarken, bilet fiyatlarımız en fazla yüzde 30 zamlandı. En az 10 tane firma kapandı. Bizim zam yapmamız sektör olarak çözüm değil, öncelikle bizim giderlerimizin düşmesi gerekiyor. Bizim belirli faaliyet belgelerimiz var, bu belgelere kayıtlı otobüslere iskontolu, indirimli, ÖTV’siz yakıt sağlanabilir. Ama sektörümüze bir destek yok’’ ifadelerini kullandı.