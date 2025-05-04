Özgür Özel'e yumruklu saldırı - Siyasiler saldırıya tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Şüphelinin, emniyette ifade alma işleminin başlamadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelinin irtibatları, olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da incelendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir." bilgisini paylaştı.

Saldırıya dair tahkikatın derhal başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirten Altun, "Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Saldırı asla kabul edilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır.

Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, bugün İstanbul'da uğradığı saldırı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Meclis Başkanımız, görüşmede, saldırıyı kınadığını ifade ederek, olayın failinin hukuk önünde gereken cezayı alacağına olan inancını dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hukuki süreci yakından takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler. Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz, Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."

AK Parti'den, CHP Genel Başkanı Özel'e düzenlenen saldırıya tepki

AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ile Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ala, paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyor, kendisine büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Uzlaşı sanatı ve iletişim kabiliyeti olan siyasi mecralarda şiddetin her türlüsünü amasız, ancaksız, fakatsız olarak reddediyor ve menfur saldırıyı kınıyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, uğradığı saldırı nedeniyle de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." mesajını paylaştı.

"Saldırı millet iradesine yapılmış bir alçaklık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özel'e yönelik saldırıyı kınayıp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olarak asla tolere edilemez. Şiddetin, saldırının hiçbir gerekçesi ve mazereti olamaz. Kimsenin demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz. Failin en kısa zamanda hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı kınadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'nin, iki çocuğunu öldürdüğü, iki çocuğunu da yaraladığının belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın, 2004'te B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

DEM Parti saldırıyı kınadı

DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamada, Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.