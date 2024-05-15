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15 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Pakette Saray ve zenginleri yok

15 Mayıs 2024, Çarşamba 01:40
'Tasarruf Paketi'nde Cumhurbaşkanlığı Sarayının harcamalarına ilişkin bir madde yer almadı. AKP iktidarlarında denetimsizliğin, israfın simgesi olarak öne çıkan ve sadece Erdoğan tarafından kullanılabilen örtülü ödenek harcamalarına değinilmedi.

Örtülü ödenek harcaması, seçim öncesi Ocak-Şubat-Mart döneminde 2 milyar 504 milyon TL’ye ulaştı. Şubat ayı 1 milyar 896 milyon TL ile ay bazında kırılan rekor ile tarihe geçti. BirGün’ün haberine göre, “Vergi indirimi, muafiyeti, istisnası” adı altında sermaye kesimi, bu yıl 8 trilyon 437 milyar TL olarak tahmin edilen bütçe gelirinin yüzde 26’sı düzeyinde vergiden muaf tutulacak. Geçiş garantisi verilen köprü ve otoyolları inşa eden şirketler de paketin kapsamına girmedi. Kamu özel iş birliği projeleri tasarruf tedbirlerine dâhil edilmedi. Ancak 2024’te bütçesinden, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen köprüler, otoyollar ve Avrasya Tüneli ile yap-kirala-devret modeliyle yaptırılan şehir hastanelerine toplam 162 milyar 435 milyon lira ödenecek.

Haber Merkezi

 

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