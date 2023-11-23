Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Türkiye’nin Financial Action Task Force - Mali Eylem Görev Gücü’nün Gri listesinde olmasını ülkedeki kara para aklama riskinin yükselmesinden kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, T24’te “Para “kara”ysa liste de “kara”rıyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yılmaz, “Son haftalarda gündemi sosyal medya fenomenleri ile ilgili başlıklar ve kara para aklama suçu oluşturuyor.

Yasa dışı olan paranın yasal hale dönüştürülmeye çalışıldığı, vergisel yönden VUK’a muhalefet, suç örgütü kurma ve kara para aklama gerekçesiyle gözaltına alınmalar başladı. Kara para aklama ve terörün finansmanında riski yüksek olan, iş birliğinde bulunmayan ve mücadelede önemli eksiklikleri bulunan ülkeleri, uluslararası finansal sistemin bütünlüğünü tehdit ettiği için tespit edip listeleyen bir kuruluş var: FATF (Financial Action Task Force - Mali Eylem Görev Gücü). Yüksek riskli ve tavsiyelere uymayan ülkelerin listesi olan Kara Liste dışında, riskli ve gözlem altındaki ülkelerin listesi, Gri Liste’dir. Toplam üye sayısının 39 olduğu FATF’de Avrupa Komisyonu ve Körfez İş birliği Konseyi’nin dışında 37 ülkenin üyeliği bulunuyor. Türkiye de FATF’ye 1991 yılından bu yana üye. Türkiye FATF’ye üyeliğinden bu yana diğer üye ülkeler gibi izlenme sürecinde. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelenin çerçevesini güçlendirmek için gerekli adımları atıp atmadığımız izleniyor. Bu izlenme sürecinde FATF tespit ettiği eksiklikleri iki yılda bir güncelliyor” dedi.

Ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor

Yılmaz şunları söyledi: “Tüm finansal kurumların ve devlet otoritesinin terörün finansmanında suistimal edilmemesi ve risklerle karşılaşmaması için, kara para aklamanın önlenmesine yönelik tedbirlerin yanı sıra terörün finansmanının önlenmesine yönelik de risk temelli yaklaşımların uygulanması ve vergi mevzuatının uyumlu hale getirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye’nin bu mücadelede aldığı tedbirler, yasal düzenlemelere uyum ve denetime ilişkin olarak FATF’nin Gri Liste kararının bağlayıcılığının en önemli unsuru, öncelikle ülkenin itibarıdır. Türkiye’nin Gri Listede olması, uluslararası sermaye akışında cazibe eksikliği ve yabancı yatırımcının güveninin azalması anlamına gelmekle birlikte ülkeye sıcak para akışının azalmasına, TL’de değer kaybına, kamu ve özel sektör için farklı ekonomik yaptırımların gündeme gelmesine, CDS’in yükselmesine ve merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektörün dış borçlanmayı daha maliyetli gerçekleştirmesine neden oluyor. Sosyal medya fenomenleriyle ilgili haberler ve hukuki süreç gündemi uzun bir süre daha meşgul edecek, çünkü Türkiye yukarıda bahsettiğim ve tüm toplumu ilgilendiren ekonomik ve siyasi riskleri en aza indirmek için Gri Liste’den çıkmak istiyor.”

Haber Merkezi