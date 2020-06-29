Partiler Z kuşağına ulaşabiliyor mu?

Seçmen davranışlarını analiz eden anket şirketlerine göre mevcut siyasÎ partilerin söylem ve politikalarıyla Z kuşağını ikna etmesi oldukça güç.

Z kuşağı olarak adlandırılan yaklaşık 7 milyon seçmenin 2023 yılında yapılacak seçimlerde önemli rol oynayacağı tartışılıyor. Seçmen davranışlarını analiz eden anket şirketlerine göre siyasî partilerin bu söylem ve politikalarıyla Z kuşağını ikna etmesi oldukça güç, bu nedenle mutlaka bir dönüşüm yaşamaları gerekiyor. Z kuşağının, alışılmış siyaset tarzının dışında, özellikle sosyal medyadaki anlık eylemlerle kendilerini ifade ettiğine dikkat çeken analistler bu grubun oy tercihlerine ilişkin de elde ettikleri bilgileri paylaştılar.

Gençlerle iletişim kurulmalı

Siyasal İletişim Uzmanı İbrahim Uslu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Partiler kendilerini tamamen Z kuşağına göre dizayn edemezler. Fakat Z kuşağı ile iletişim kuracak, onları anlayacak, ilgilerini beğenilerine odaklanacak AR-GE merkezleri kurmak zorundalar. Bizim mevcut kültürümüzle bu kuşakla iletişim kurmamız gerçekten çok zor ve makas ışık hızıyla açılıyor. Partiler şimdi iletişim kuramıyorlarsa beş yıl sonra gelecek gençlerle hiç mi hiç iletişim kuramazlar” dedi. Z kuşağı olarak adlandırılan yaş grubunun siyasal sisteme yılda yüzde 0,75 oranında etki ettiğini belirten Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz’a göre olası 2023 seçimlerinde bu grup yüzde 3 ile 4 arasında değişen bir oranda katılım sağlayacak.

Kara propagandalar bu kitleye işlemiyor

Parlamenter sistemde yüzde 3-4 oranında katılımın mevcut siyasal tabloyu değiştirmeyeceğini, iki kutuplu ve ittifaklı sistemde ise çok önemli bir konuma geldiğini belirten Özkiraz, demografinin muhalefetten yana seyrettiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Bu yeni kuşak yeni dünyaya tamamen uyumlu çünkü bunlar aynı zamanda internet kuşağı. Televizyonların, AKP’nin ya da devlet yanlısı yayınların kara propagandaları bu kitleye işlemiyor. Hükümetin din üzerinden ortaya koyduğu söylemler bu kuşağa çok komik geliyor. Umurlarında değil. Umurlarında olmayan din değil, dini göstererek siyaset yapmak onları ilgilendirmiyor. Odaklandıkları şey, internette tanıdıkları, seyahatlerinde tanıdıkları ülkeler gibi Türkiye’yi kim yönetebilir ona bakıyorlar. Daha özgürlükçü kim olur diye bakarak oy veriyorlar.”