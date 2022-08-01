Perinçek: Ağar’a kefilim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında, “Ben Mehmet Ağar’a kefilim. Onun Türkiye’ye gerekli bir şahsiyet olduğu kanısındayım. Hep başarılı sicili olan bir devlet adamıdır” dedi.

Bir YouTube kanalına konuşan Doğu Perinçek, gündeme dair açıklamalar yaparken Mehmet Ağar’a ilişkin söyledikleri dikkat çekti. Sevinç’in Mehmet Ağar ile ilgili “Vatansever ve sicili de kahramanlıklarla dolu” sözlerini hatırlatması üzerine Perinçek, “Sayın Mehmet Ağar geçmişte aslanlar gibi PKK’yla mücadele etmiş, FETÖ’yle mücadele etmiş bugünkü duruşu da milli olan ve emniyette de hep başarılı sicili olan bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı. Perinçek, Ağar’la ilgili açıklamalarının devamında gündem olan söylemlerde bulundu: “Mehmet Ağar’ın suçlanması bugünkü durum ile ilgili. Onun bugün Amerikan emperyalizmine, bugün FETÖ’ye , PKK’ya tavırlı olmasıyla ilgili ve ondan dolayı hedef alınıyor. Hedef alanlarda sicilleri bozuk adamlar. O nedenle ben Mehmet Ağar’ı savunuyorum ve kefilim. Onun Türkiye’ye gerekli bir şahsiyet olduğu kanısındayım.” Haber Merkezi

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