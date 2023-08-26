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26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu - Selçuk, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanmıştı

26 Ağustos 2023, Cumartesi 19:51
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Selçuk'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

Şehidin ailesine şehadet haberi verildi

Muş'un Sunay Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Gülsen ve babası Ahmet Selçuk'a şehadet haberini askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Haberi alan şehidin ailesi, ağıtlar yaktı, terör örgütünü lanetledi.

Bekar olduğu belirtilen şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları da eve gelerek aile fertlerini teskin etmeye çalıştı.

AA

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