"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

22 Eylül 2024, Pazar 13:00
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın Muş'taki evine Türk bayrağı asıldı

Merkeze bağlı Sungu beldesindeki babaevine gelen askeri yetkililer, aileye 23 yaşındaki oğullarının şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti.

Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, aile yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi.

Abakay'ın bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşı, yarın öğle namazı vaktinde beldedeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Kahraman Mehmetçiğimiz Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı diliyorum"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Şırnak’ta tören düzenlendi

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Abakay'ın cenazesi hava yoluyla Muş'a uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'yi mahvetti, sıra Lübnan'da mı?

    “En büyük” 43 inşaat firması vergi ödememiş

    Halkın sığındığı Gazze’deki hastane hizmet dışı kalabilir

    47 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

    "Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor"

    ''Hazırladığımız planlarla İsrail dehşetten ölecek''

    Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu araç devrildi: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Hatay'da gölete giren 5 kişiden acı haber!

    Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    İtalya'da binlerce kişi Filistin için yürüdü: ''İsrail terörist bir devlet''

    Alzheimer hastalarına "akıllı anahtarlık" desteği

    İkinci dönem umre turları 6 Ekim'de başlayacak

    Japonya'da 50 bin kişiye toplu tahliye emri

    İstanbul'daki barajlarda rahmet sevinci

    Tel Aviv, bölgeyi savaşa sürüklüyor

    Hakim Ziyech: İsrail'e ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!

    "Bölge felaketin eşiğinde"

    Gazze'de son 3 günde 119 Filistinli daha katledildi!

    Üniversiteliler de kiralardan dertli

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Atatürk” soyadı ve imzası kimin eseri?
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman Diyanet İşleri Başkanlığımızın fıtrî temsilcisidir…
    Ali FERŞADOĞLU

    Olumsuzlukta bile nasıl hayırlar var?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni bir eğitim dönemi
    Muhammet ÖRTLEK

    BRICS, Türkiye’nin üyeliğine mesafeli mi?
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    YENİ ASYA İHTİLÂLLERE KARŞI ÇIKTI, BEDEL ÖDEDİ
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tasannu - Kapanması gereken kapılar - 40
    M. Said ZEKİ

    Okuyucularla hasbihâl
    Süleyman KÖSMENE

    İyiliklerin Allah’tandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.