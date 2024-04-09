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10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

09 Nisan 2024, Salı 23:00
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Şehit askerin Niğde'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (27) şehadet haberi, Değirmenli beldesindeki ailesine ulaştı.

Yetkililer, şehadet haberini Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit haberinin verilmesinin ardından komşuları aileye taziyelerini iletti, eve, sokağa ve belde meydanına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Hikmet Aslan'a Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

 

AA

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