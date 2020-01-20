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20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut

20 Ocak 2020, Pazartesi 13:41
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'deki Libya Konferansı'nda ortaya çıkan atmosferden ümitli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Putin'in, Başbakan Merkel'in ve BM Özel Temsilcisi Selame'nin samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca, Libya'da önemli enerji fırsatları bulunduğunu ve Hafter'in kapattığı petrol ihraç eden limanların yeniden açılmasını umduğunu belirtti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan Pompeo, bu ülkeden dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konferansta kapsamlı bir ateşkese doğru önemli mesafe kat edildiğini bildiren Pompeo, "Hala yapılacak çok iş var. Karmaşık bir savaş alanı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Putin'in, Başbakan Merkel'in ve BM Özel Temsilcisi Selame'nin samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler." dedi.

"Daha az şiddet olacağı konusunda ümitliyim"

Pompeo, süreci yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Artık daha az şiddet olacağı konusunda ümitliyim." ifadesini kullandı. Pompeo, ilgili tüm tarafların Libya bağlamındaki silah ambargosuna uymalarını beklediğini dile getirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin ülkedeki taraflarla görüşmelerine devam edeceğini vurgulayan Pompeo, bugün düne göre daha pozitif bir noktada olduklarını söyledi.

ABD'nin Libya'daki pozisyonunu "Amerika'nın Libya'da terörle mücadele bağlamında çıkarları var. Ayrıca Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut." sözleriyle özetleyen Pompeo, Libya'da siyasi bir çözüm için diplomatik çabalarını sürdürecekleri mesajını verdi.

Reuters ise Pompeo'nun "Libya'da Hafter tarafından kapatılan petrol yataklarının tekrar faaliyete geçmesini umduğu" sözlerine yer verdi.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve BM silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Pompeo, Libya, enerji, fırsat
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