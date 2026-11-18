Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Veriler, vatandaşın sırtındaki vergi yükü ağırlaşırken milyarlarca liranın faiz ödemelerine aktarıldığını ortaya koydu.

Kamu kaynakları faiz ödemelerine akarken bütçedeki açık da giderek büyüdü. Nefes’in haberine göre, bütçeden yalnızca ekim ayında 301 milyar 315 milyon TL faize harcandı. Böylece ekim ayında faize günde ortalama 9 milyar 720 milyon TL aktarıldı. Yılın ilk 10 ayındaki faiz giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.3 artarak 2 trilyon 552 milyar TL’ye ulaştı. Faize harcanan para, toplam bütçe giderlerinin yüzde 16.2’sini oluşturdu. Haber Merkezi

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