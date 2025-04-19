Reel sektör de “önce hukuk” diyor

“Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu”nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, “Hukuk sistemimizi daha sağlıklı hâle getirme noktasında ne kadar başarılı olursak ülkemiz ve ekonomimiz de o kadar güçlenecektir. Dolayısıyla reel sektör olarak yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini arttıracak her düzenlemeyi destekledik, destekliyoruz” dedi.

Günay, Türkiye’nin reel sektörü olarak yargı camiasıyla istişareye hep büyük önem verdiklerini çünkü hukuk sisteminin sadece devletin değil, ekonominin de temel direği olduğunu söyledi. Geciken adalet yatırımları da etkiliyor Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise iş dünyası için öngörülebilirlik, güven ve hızlı çözüm mekanizmalarının her zaman en temel ihtiyaçlar arasında yer aldığını ifade etti. Bulut, geciken adaletin hem iş süreçlerini hem de yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin öneminin arttığını dile getirdi. Bulut, yargı mensuplarıyla aynı masada buluşmanın, sorunları doğrudan paylaşmanın ve birlikte çözüm aramanın büyük fırsat olduğunu anlatarak, bu sayede iş dünyasının hukuka, hukukun da reel ekonomiye daha yakından temas edeceğini belirtti. AA

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