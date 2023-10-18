Rektörlere çağrı

Yazar Eser Karakaş, “Filistine her zama destek veren Edward Said’i İsrail tarafına taş atarken gösteren fotoğraflardan sonra, Yahudi birlikleri, Said’in atılmasını istedi. Columbia Üniversitesi bu talebe karşılık bir açıklama yaptı. Aslan parçası rektörlerimiz binalarınıza asın bu yazıyı da şanınız yürüsün” dedi.

Yazar Eser Karakaş, artı gerçek’teki dünkü, “Filistinli Edward Said ve bizim aslan rektörlerimiz” başlıklı yazısında, “Edward Said’i İsrail tarafına taş atarken gösteren fotoğrafın yayımlanmasının ardından, Columbia Üniversitesi’nde Yahudi öğrenci birlikleri, Said’in görevden uzaklaştırılması talebinde bulundular. Edward Said’in Columbia Üniversitesi’nden atılması talebine karşılık üniversite oldukça dikkat çekici resmi bir metin yayınladı.

Karakaş, yazısında, “Aslan parçası rektörlerimiz, asın binanızın önüne büyük puntolarla bu yazıyı, bunu yapacak medeni cesaretiniz varsa, emin olun hocalarınızın KHK ile üniversiteden uzaklaştırılmasından daha “şerefli” bir şey yapmış olursunuz. Kendi yazımdan değil, Edward Said hakkında Columbia Üniversitesi Rektörünün açıklamasından bahsediyorum, bu açıklamayı hemen aşağıda tam metin olarak göreceksiniz. Rektörlerimizin tümünün Edward Said’i tanıyıp tanımadığından bile emin değilim, Edward Said Kudüs doğumlu bir Hıristiyan Arap, Filistin davasının gelmiş geçmiş en yetkin, en entelektüel savunucusu, ABD’in en önemli üniversitelerinden Columbia Üniversitesinin profesörü idi yaşamının sonuna kadar.”

Yazar Karakaş, durumu açıklarken, “Edward Said vefatından (2003) üç, dört sene önce üniversitelerinizin önüne. bu görüntü her yerde yayınlanıyor ve ABD’de Yahudi lobisi kendisi aleyhine büyük bir kampanya açıyor, üniversiteden KHK ile, pardon yanlış yazdım, karıştırdım, Rektörlük kararı ile atılmasını istiyorlar ama bu baskı karşısında ise Columbia Üniversitesi Rektörlüğü dünya akademik tarihine altın harflerle yazılacak aşağıdaki metni yayınlıyor.”

İfade özgürlüğünü içeren akademik özgürlük

İşte o metinden dikkat çekici bir bölüm:

“(...)Eğer biz Profesör Said’in özgürce yazıp konuşma hakkını inkâr edersek bundan sonra kim susturulacak, ceza korkusu olmadan aklındakileri söyleme hakkına kimin sahip olduğunu belirleyen engizisyoncu kim olacak; bunları da şimdiden düşünmeye başlamamız gerekir. Columbia’da öğretim üyeleri ve öğrenciler için farklı farklı belirlenmiş davranış kuralları vardır. Ancak, ifade özgürlüğünü içeren akademik özgürlükle ilgili meselelerde, birine tanınıp da ötekine tanınmayan çok az dokunulmazlık vardır. Profesör Said’e yöneltilen suçlamaların benzeri bir öğrenciye yöneltilseydi, Said’in durumunda olduğu gibi niyet ve sonuca dair sınırlı kanıt bulunsa da, öğrencinin ifade ve hareket özgürlüğünü korumak için de uğraşırdım. Üniversite’nin disiplin mekanizmalarının çalışmasını gerektiren bir mesele olduğuna inanmıyorum. Öğrenciler ve öğretim üyeleri doğru olduğuna inanmadığım pek çok şeyi yapmakta özgürler, ancak o anda iktidar konumunu işgâl edenlerin fikirleriyle uyuşsun diye bütünlüklü bir fikirler kümesini garantilemek için üniversitenin otoritesini hiçbir zaman uygulamam. Jonathan R. Cole, Columbia Üniversitesi İdari Rektörü, 18 Ekim 2000 (HK)”

Haber Merkezi