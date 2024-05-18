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18 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Kaybolan hayvanlar dron vesilesiyle bulundu

18 Mayıs 2024, Cumartesi 15:46
Kırklareli'nde merada kaybolan 38 büyükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

Kayalı köyünde büyükbaş hayvan yetiştiren Bilal Dişdiş'e ait 38 düve merada kayboldu. Dişdiş'in ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler çalılık bölgede kaybolan hayvanların yerini, 6 saatlik çalışma sonucu dron yardımıyla tespit etti.

Düveler, bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Üretici Dişdiş, kaybolan hayvanlarını bulan ekiplere teşekkür etti.

AA

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