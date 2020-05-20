RTÜK susturuyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, günlerdir Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilgili bir tartışmanın devam ettiğini belirterek, bir televizyon programında Sevda Noyan’ın 15 Temmuz ile ilgili söylemlerini, başka bir televizyon programında da İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in 12-17 yaşındaki kız çocuklarıyla alakalı sözlerini hatırlattı.

RTÜK’ün “özgür basını” susturmaya çalıştığını ileri süren Türkkan, “Bunu yaparken de bir taraftan yandaş medya denilen, sadece vazifesi toplumun sinir uçlarıyla oynayan, algı operasyonu yapmaktan başka hiçbir iş yapmayan kanallara da hasis seviyeleri için cesaret verecek adımlar atıyor. RTÜK, cezalarda eşitlik ilkesini ihlâl eden, sansür merkezine dönüşmüş bir kurum haline gelmiştir.” diye konuştu. AA

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