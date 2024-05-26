"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

RTÜK’ten 81.9 milyon TL ceza

26 Mayıs 2024, Pazar 17:00
Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2023 yılında yayıncı kuruluşlara verdiği ceza miktarı ortaya çıktı. Televizyon ve radyolara toplam 625 ceza kesen RTÜK’ün bu cezalarının mali karşılığı 81 milyon 901 bin TL oldu.

Üst Kurul, kanunun 8. maddesi kapsamındaki cezalarını en çok ‘’genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması’’ ilkesi ihlali gerekçesiyle kesti. Aynı maddede yer alan ‘’siyasi partilerle ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte yayın yapılamaz’’ ilkesi kapsamında ise hiç ceza verilmemesi dikkati çekti. RTÜK’e 2023 yılında 183 dava açılırken, bunların 64’ü RTÜK lehine, 26’sı ise aleyhine sonuçlandı. 2022’de RTÜK aleyhine sonuçlanan dava sayısı sadece dört olmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen 8 bin 251 adet şikayet, görüş ve öneriler, RTÜK’ün İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca cevaplandırıldı. Hukuk müşavirliği, çeşitli medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile gerçek kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında 142 adet suç duyurusunda bulundu.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e silah ambargosu uygulanmalı

    Gerçek bir soykırım

    Kara lekenin 64. yılı

    Kriz, ruh sağlığını da bozuyor

    Bu maaşlarla yaşanmaz

    İsrail, Refah'ta çadırları da bombaladı: En az 40 Filistinli katledildi

    Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti

    Hukuku tanımayan bir yargı kabul edilemez

    Emeğe saygı yoksa ekonomi düzelmez

    Üretimin düşmesi, gıda fiyatlarının artması demektir

    1000. buluşma

    Sonuçlarının iptal edildiği yerlerde seçim

    Gazze'deki 604 cami tamamen yıkıldı

    Aday olabileceğini açıkladı

    "Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor"

    Norveç'ten yola çıkan Handala isimli gemi bu sefer Gazze'ye ulaşabilmeyi umuyor

    Gazze Şeridi'nde ilk kez bir grup İsrail askeri esir alındı

    Mersin'deki feci kazada 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Uluslararası Adalet Divanı görevini yaptı, sıra Güvenlik Konseyinde

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    27 Mayıs: 1 cunta 4 darbe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın gayesi ve misyonu
    Cenap Özkara

    Bir Demirel hatırası
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat ve tahakküm belâsı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cinayetlere ortak olmamak için...
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanın kendini inkâr ettirmesi
    Mehmet KARA

    27 Mayıs ve darbecilerin affı
    Ali FERŞADOĞLU

    İçtimai savrulmalardan kurtulmanın çaresi ne?
    Genel

    Kara lekenin 64. yılı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.