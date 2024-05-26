RTÜK’ten 81.9 milyon TL ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2023 yılında yayıncı kuruluşlara verdiği ceza miktarı ortaya çıktı. Televizyon ve radyolara toplam 625 ceza kesen RTÜK’ün bu cezalarının mali karşılığı 81 milyon 901 bin TL oldu.

Üst Kurul, kanunun 8. maddesi kapsamındaki cezalarını en çok ‘’genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması’’ ilkesi ihlali gerekçesiyle kesti. Aynı maddede yer alan ‘’siyasi partilerle ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte yayın yapılamaz’’ ilkesi kapsamında ise hiç ceza verilmemesi dikkati çekti. RTÜK’e 2023 yılında 183 dava açılırken, bunların 64’ü RTÜK lehine, 26’sı ise aleyhine sonuçlandı. 2022’de RTÜK aleyhine sonuçlanan dava sayısı sadece dört olmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen 8 bin 251 adet şikayet, görüş ve öneriler, RTÜK’ün İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca cevaplandırıldı. Hukuk müşavirliği, çeşitli medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile gerçek kişiler ve sosyal medya hesapları hakkında 142 adet suç duyurusunda bulundu. Ankara - Anka

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