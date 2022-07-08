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Rusya'dan tahıl konusunda ''Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazırız'' mesajı

08 Temmuz 2022, Cuma 10:05
G-20 Dışişleri Bakanları toplantısı Endonezya'nın Bali Adası'nda başladı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tahıl konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazırız mesajı verdi.

G-20 Dışişleri bakanları; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, savaşın gıda ve enerji güvenliğine etkileri, iklim değişikliği ve koronavirüs salgını dahil bir dizi konuyu ele alacak.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da katılıyor.

Blinken'ın Rus mevkidaşı ile iki bir görüşme gerçekleştirmeyeceği ancak cumartesi günü Çin dışişleri bakanı ile biraraya geleceği belirtildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Endonezya'nın Dışişleri Bakanı Marsudi "Sorunların çözümü için G-20 bir yol gösterici bir ışık olmalı" dedi.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin "Bizim sorumluluğumuz bu savaşı bir an önce sona erdirmek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunu görüşmeye hazırız. Bu görüşmelerin ne zaman olabileceğine dair bir fikrim yok" dedi.

Lavrov böyle bir toplantının ne zaman yapılabileceğine ilişkin ise fikrinin olmadığını söyledi. 

Etiketler: Rusya, tahıl, Ukrayna, Türkiye
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