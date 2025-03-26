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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Sağduyuya davet

26 Mart 2025, Çarşamba 04:03
GÖSTERİLERİN; DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA, HÜRRİYETLERİ KORUMA, HUKUKSUZLUĞA KARŞI SESİNİ YÜKSELTME ÇABASININ ÖTESİNE GEÇMEMESİ ÇAĞRISI YAPILIYOR.

Büyük tepki çeken provokasyon!

 

HAK ARARKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEYİN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerin demokrasiye sahip çıkma, hürriyetleri koruma, haksızlığa tepki gösterme, hukuksuzluğa karşı sesini yükseltme çabasının ötesine geçmemesi isteniyor.

Kolluk kuvvetleriyle çatışma, kamu malına zarar verme, vandallık, mabetlere saygısızlık, küfür ve hakaret toplumdan destek görmüyor.

PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Özellikle üniversitelerde yapılan yürüyüşler ve dersleri boykot kararlarının, eğitimi sekteye uğratan eylemlere dönüşmesi tepki çekiyor.

Masum gösterilerin karşıt görüşlü gençlik gruplarınca provoke edilmesinden de endişe ediliyor. Siyasîlerin de daha itidalli bir dil kullanmaları ve yatıştırıcı bir üslubu benimsemeleri gerektiği ifade ediliyor.

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