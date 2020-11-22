Sağlıklı büyümenin şartı demokrasi

EKONOMİST PROF. DARON ACEMOĞLU: KALİTELİ BÜYÜMEK İSTİYORSAK, DEMOKRASİMİZİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİR.

DEMOKRATİK TOPLUM GÜÇLENMELİ

“Türkiye’de toplum yeterince kuvvetli değil. Toplumun kuvvetlenmesi şart. Toplumun gücü özgür STK ve medyadan, demokratik süreçten geliyor. Yüksek kaliteli büyümek istiyorsak, demokratik kurumları büyütmemiz gerekiyor.”

DEMOKRASİYLE KALİTE ARTACAK

“Türkiye’nin sağlıklı şekilde büyümesini istiyorsak demokratik kurumları yükseltmemiz, büyütmemiz lâzım. O zaman hem devletin, hem toplumun niteliği, kalitesi artacak. Hem de daha verimli olan bir ekonomik sürece gireceğiz. Zenginleşeceğiz.”

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SAĞLIKLI BÜYÜMENİN ŞARTI DEMOKRASİ

MIT Profesörü Daron Acemoğlu, “Türkiye’nin sağlıklı şekilde büyümesini istiyorsak demokratik kurumları yükseltmemiz büyütmemiz lazım” dedi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 29. Kalite Kongresi’nde konuştu. Prof. Daron Acemoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle: Türkiye’de çok ciddi bir verimlilik problemi olduğunu söyleyen Acemoğlu, “Bu problemi çözmeden başka hiçbir şeyi çözmesi mümkün değil. Türkiye hiçbir zaman yüksek teknolojide ihracat yapmamış. Türkiye teknolojik olarak son 15 yılda kendini hiç geliştirmemiş. Diğer gelişmekte olan ülkeler teknolojik olarak Türkiye’den daha iyiler. Çin, Malezya, Brezilya Türkiye’den daha iyi büyümüş” ifadelerini kullandı.

Hükümet para bulmakta zorlanıyor

“Demokrasiye baktığımızda 1990’lardan 2000’li yıllara kadar geliştiğini, 2010’dan itibaren ciddi gerilediğini görüyoruz” diyen Acemoğlu, şu şekilde devam etti: “Fikir özgürlüğünde de 2007’den itibaren ciddi gerileme var. Türkiye şu anda en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke. Bunlar 2000-2008’den sonra ortaya çıkan şeyler. Türkiye’de son 15 yılda siyasi sistemde de problemlere var. Bu da ekonomik kurumlara yansıyor ve büyümenin kalitesiz olmasına neden oluyor (…)Türkiye hala çok ciddi bir cari açık yaşıyor. Türkiye’nin yapısal problemlerinin artması, iç problemlerinin öne çıkmasından kaynaklanıyor. Türkiye’nin kaynakları azaldığı için Avrupa ve ABD’ye kıyasla mali politikalarla krizi engelleyemedi. Devlet bankaları borç vermeye devam ettiler. Artık Merkez Bankası’nın rezervleri bitmek üzere. Artık hükümet yurt içinde ve yurtdışında para bulmakta zorlanıyor.”

Büyümenin kalitesi artar

“Nasıl yeni bir yola çıkabiliriz?” sorusunu cevaplayan Acemoğlu, “Son 20 yıldır yaptığım araştırmaların, yazdığım kitapların odaklandığı konu, kurumların özellikle demokratik kurumaların bu süreç içindeki önemi. Türkiye’deki gazetelere bakarsanız şöyle bir fikre ulaşabilirsiniz; demokrasi çok kötü bir sistem, biz ne kadar demokratik süreçleri azaltıp gücü bir tek insanın tek bir grubun elinde tutabilirsek o kadar iyi. Benim yaptığım araştırmalar şunu gösteriyor ki doğrusu bu değil. “150 ülkede demokrasiye geçince ne oluyor?” sorusunu araştırdık. Bir ülke demokrasiye geçtikten 10 yıl sonra çok hızlı şekilde büyümeye başlıyor ve 20 yıl içinde demokratikleşmeyen ülkelere göre yüzde 20 daha zengin hale geliyor. Yüzde 20 zenginleşmek çok büyük bir fark. Demokratikleşince problemler yerine büyümenin kalitesi artıyor” şeklinde konuştu.

Toplumun gücü Hür medyadan gelir

Demokrasinin önemine dikkat çeken Acemoğlu, “Türkiye’nin sağlıklı şekilde büyümesini istiyorsak demok- ratik kurumları yükseltmemiz büyütmemiz lâzım. Bu yapılabilir mi? Kolay bir şey değil. Dar Koridor kitabımızda bunu özetlemiştik. Koridorun bir tarafında devletin gücü baskı yapabilmesi, hizmet verebilme kapasitesi, ekonomiyi anlayıp uygun politikalar yapma kapasitesi var. Diğer alanda toplumun gücü var. Toplumun gücü özgür medyadan, demok- ratik süreçten geliyor. Bir bölümü sivil toplum örgütlerinden geliyor. Burada toplumun devlete karşı kendi çıkarlarını izleyebilmesi, yanlış insanlar olduğunda onları işten atabilmesi... Devlet üstünde baskı yaparsa ona hayır diyebilmesini sağlar. Bizim kitapta anlattığımız teori şu ki; tarihin, demokrasinin, özgürlüğün, yaratıcılığın, verimliliğin en iyi arttığı yer ortadaki koridor. Burada devletle toplum arasında bir denge var” dedi.

Türkiye’de de kolay olmayacak

Cumhuriyet’in haberine göre, STK’ların güçlendirilmesi gerektiğini belirten Acemoğlu, “Türkiye’nin problemi ise şu, biz bu koridora giremedik. Demokrasinin gerçekten kuvvetlenmesi için bu koridora girebilmemiz gerekiyor. O zaman hem devletin hem toplumun niteliği kalitesi artacak. Hem de daha verimli olan bir ekonomik sürece gireceğiz. Şu anda Türkiye’de toplumun yeterince kuvvetlenmediği bir noktadayız. Koridora girmek için toplumun kuvvetlenmesi şart. Bunun için STK’ların, özgür medyanın gücünün artması gerekiyor. Yüksek kaliteli büyümek istiyorsak, demokratik kurumları büyütmemiz gerekiyor. Bu kolay bir süreç değil. Hiçbir ülkede kolay olmadı Türkiye’de de kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.