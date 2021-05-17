Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan bazı bölümler şu şekilde: "Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık" Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık." dedi. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız." Kovid-19'la mücadele konusunda Erdoğan, "Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz." diye konuştu. Aşı faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız." dedi. Salgın sürecindeki desteklere ilişkin Salgın sürecindeki destekler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak." diye konuştu. Erdoğan, "Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk." ifadelerini kullandı. AA

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