Belediyelere kayyım atanması hakkında konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Vatandaş demokrasiye küserse bundan hepimiz sıkıntı çekeriz. Sandığa güvenmeliyiz” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Habertürk Televizyonu canlı yayınına katıldı. Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını değerlendiren Feyzioğlu, “4 ayda ne olmuş olabilir diye bir soru işareti koyuyorlar. İdarî tasarrufla seçilmiş insanların görevden alınması halkta çok büyük tepki oluşturuyor. Bunun yolu bu değil adlî yol olmalıdır. Adli yolun da güvenilir olması lazım” dedi. Seçilmiş kişilerin yargı kararıyla görevden alınması gerektiğini belirten Feyzioğlu, “Olması gereken açısından kanun bu yetkiyi idari makamlara vermemeli. İlla ki yargısal işlemle olmalıdır. Bağımsız, keyfilikten uzak karar veren bir yargıyı inşa etmek lazımdı” diye konuştu.

Demokrasiyi eksiksiz yaşayalım

Gazete Duvar’ın haberine göre, “Vatandaş demokrasiye küserse bundan hepimiz sıkıntı çekeriz” diyen Metin Feyzioğlu, “Sandığa güvenmeliyiz. Demokrasiyi Türkiye’nin her santimetre karesinde eksiksiz yaşayalım. Suçsuzluk karinesini tüm vatandaşlarımız için geçerli hak olarak benimseyelim. Sözün özü; seçilmiş kişilerin idari işlemle görevden alınması ilk bakışta demokrasiyle bağdaşmıyor. Çok çok zorunlu halde bunu yapıyorsanız, hemen yargıya intikal ettirirsiniz. Vatanın her karış toprağında hukukun aynı şekilde uygulanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.