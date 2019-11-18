'Şanlıurfa'daki patlama dış etkiden kaynaklanmadı'

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama: MSB ve Valilikten açıklama Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanılarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirmede, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi. AA

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