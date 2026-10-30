BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Doğu Türkistan’da yaşananlara dikkat çekti.

Doğu Türkistan'dan geliyorum

Doğu Türkistan’da vitrinin arkasına bakın!

Uygur soykırımı neden görülmüyor? Bölgedeki Türklerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini belirten Destici, “Doğu Türkistan ‘Kızıl Çin’ tarafından işgal edilmiş Türk toprağıdır, Türk yurdudur, Türk vatanıdır. Doğu Türkistan Çin’in toprağı değildir, Çin’in bir parçası değildir. İşgalle, zulümle, kanla, zorla el konulmuştur” dedi. Doğu Türkistan’daki Türklerin asimilasyon ve soykırıma maruz kaldığını savunan Destici, “Herkes sussa biz susmayız. Doğu Türkistan Türk’tür, Türk kalacaktır” ifadelerini kullandı. Türk dünyasının ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, soydaş toplulukların haklarının uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde kararlılıkla takip edilmesi çağrısında bulundu. Ankara - Anka

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