Sarayın günlük masrafı 21,5 milyon TL

Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan 2023 Yılı Denetim Raporu, Cumhurbaşkanlığı’nın gelir ve giderleri arasında büyük bir uçurum olduğunu ortaya koydu.

Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen 7,3 milyar TL’lik ödeneğe ek olarak yapılan bütçe artışı ile toplam bütçe 8,5 milyar TL’ye çıkarıldı. Yapılan harcamalar ise 7,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

BirGün’ün aktardığına göre, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın faaliyetlerden elde ettiği gelir 166 milyon TL iken, buna karşılık yapılan faaliyet giderleri 9,6 milyar TL olarak kaydedildi.

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