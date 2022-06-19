Seçim güvenliğinde endişe artıyor

Yöneylem Anketi’nde seçim güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55’i aştı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye Siyaset Paneli Haziran 2022 raporunun sonuçlarını açıkladı.

Araştırma kapsamında 27 ilde 2 bin 700 kişi ile görüşüldü. t24’ün haberine göre, Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye Siyaset Paneli Haziran 2022 raporunun sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında 27 ilde 2 bin 700 kişi ile görüşüldü. Katılımcılara “Sizce Türkiye’de seçim güvenliği tehdit altında mı?” sorusu yönetildi. “Evet, seçim güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyorum” diyenlerin oranı yüzde 55,4 oldu. Hayır, seçim güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünmüyorum diyenlerin oranı ise yüzde 35,3 olarak ölçüldü. Bilmiyorum/fikrim yok diyenler de yüzde 9.3. Haber Merkezi

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