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17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Seçim vaadleri göstermelik

17 Kasım 2021, Çarşamba 19:34
BİRLEŞİK KAMU-İŞ BAŞKANI MEHMET BALIK, “AKP’NİN 3600 EK GÖSTERGE VAADİ EKONOMİK HAMLEDEN İBARETTİR, ASGARİ ÜCRETLİLER VE ÇİFTÇİYE DESTEK VAATLERİ GÖSTERMELİKTİR” DEDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP iktidarı kamu emekçilerinin ve işçilerin yıllardır girdirilmeyen sorunlarını gündemine almaya başladı. İktidarın emeklilikte yaşa takılanlar, düşük emekli aylıkları, 3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro, asgari ücretliler ve çiftçiye destek vaatleri göstermeliktir” dedi. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: “Ülkemizdeki, ekonomik veriler her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. AKP’nin iktidara geldiği gün 1,67 TL olan dolar, 19 yılda 10 TL’ye çıktı. Enflasyon hızla artmakta ekonomik kriz ve yoksulluk derinleşmektedir. Birileri altın-döviz üzerinden vurgun elde ederken ücret ve maaşlar erimekte ve kredi borçları tavan yapmaktadır.

Bu anlayış sorunları çözmeyecek

Kamu emekçileri ve işçiler, ekonomik krizi yaşamın her alanında yakıcı bir şekilde hissettiği ortamda oy kaybı yaşadığını anlayan AKP’nin; EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret vaatleri ekonomik hamleden ibarettir. Bu anlayış sorunları çözmeyecektir sadece çözüyormuş umudu oluşturacaktır. AKP iktidarı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda sıkıştıkça uzun süredir emekçilerin gündeminde olan EYT, asgari ücret ve 3600 ek göstergeyi hatırlamak mecburiyetinde kaldı ancak AKP’nin 2018 seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge seçimlerden sonra unutulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs 2019’da “maliyeti gerekçesiyle” 3600 ek göstergeyi gündeme almayacaklarını söylemişti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının bugüne kadar sorunları çözmediği gibi çözümsüzlüğe bıraktığını, kamu emekçilerinin ve işçilerini biriken sorunları 19 yıllık AKP iktidarının eseri ve göz boyamaya yönelik olduğunu belirtiyoruz.” 

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