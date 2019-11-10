Şehir Üniversitesi’nden haciz kararına itiraz

Halkbank ile İstanbul Şehir Üniversitesi arasında görülen dâvâ, İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü.

Üniversitenin banka hesapları üzerindeki haczin kaldırılması talebini karara bağlayan mahkeme, İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından yapılan itirazı kısmen kabul etse de ipoteğin 370 milyon liralık borç üzerinden devam etmesine hükmetti. Bu karar, üniversitenin banka hesaplarındaki paraya erişememesinin devam edeceği anlamına geliyor. Üniversiteden yapılan açıklamada “İstanbul Şehir Üniversitesi, 11.10.2019 tarihli ihtiyati haciz kararına itiraz ederek, toplam 11 adet taşınmaz için sunulan 4 ayrı ipotek akit tablosunu İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunmuş ve banka alacağının tamamının ipotek rehinleriyle teminat altında olduğunu, İcra İflâs Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince “önce rehine müracaat edilmesi” gerektiğini, rehin tutarlarının yani ipotek limitlerinin banka alacağının yaklaşık 3 katı (1.100.000.000,00 TL) olduğunu ve rehin konusu taşınmaz değerlerinin ise banka alacağının yaklaşık 6 katı olduğunu, ayrıca kat ihtarnamesine yasal süresinde itiraz edildiğini ve banka alacağının kesinleşmediğini ileri sürerek verilen kararın, kanunun emredici hükümlerine ve hukuka aykırı olduğunu belirterek itiraz etmiştir” denildi.