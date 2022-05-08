Şehit anneleri evlatlarının kabrini ziyaret etti

Şehit anneleri, Anneler Günü’nde, Mamak’taki Cebeci Askeri Şehitliği’nde bulunan oğullarının mezarlarını ziyaret etti.

Şehit anneleri, oğullarına duyduğu özlemi, Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelerek dindirmeye çalıştı. Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Ziyaret sırasında duygulanan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016’daki çukur operasyonları sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2018’de şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın annesi Sevim Usta, “Haliyle duygularımız bugün çok yoğun, bizleri bugün yalnız bırakmayan şehit yakınları ve gazilerimize de teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. AA

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