"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Şehit Astsubay gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

18 Mayıs 2019, Cumartesi 18:47
Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in naaşı, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi.

Trabzon'da düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi uçakla Gaziantep'e getirildi.

Gidergelmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra İslahiye ilçesinde Sıdıka Tayyar Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin eşi Ayşegül ile 3 yaşındaki oğlu Mahmut ve annesi Fatma, babası Şemsettin Gidergelmez'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Koç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin eşi Ayşegül ile annesi Fatma Gidergelmez, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Şemsettin Gidergelmez ise oğlunun fotoğrafını öpüp, "Kara gözlüm bana neden öyle bakıyorsun? Herkes ayakta sen yatıyorsun, kalk." diye seslendi.

Cenaze, ikindi namazını takiben Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan namazın ardından şehitlikte toprağa verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin şehidin oğlu Mahmut ile yakından ilgilendikleri görüldü.

Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında dün akıntıya kapılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit olmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunan hücumbotu TCG Burgazada korvetini taciz etti

    Şehit Astsubay gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    Bütün baskılara rağmen...

    Üsküp'ün tarihi camisinde Osmanlı gelenekleri...

    Arama çalışmalarında şehit düşen askerler uğurlanıyor

    Galatasaray ile Başakşehir şampiyonluk için karşı karşıya

    "Bu sistemin ilk sınavı, 2024 yılında yapılacak"

    Hatay'da bir asker silah kazasıyla şehit oldu

    Marmara'da hava sıcaklığı azalacak

    Şanlıurfa'da 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı

    Gelecek endişesi gençleri kaçırıyor

    Sanatlı bir cami: Tarihî Hacı Turan Kapan Camii

    Kur’ân yakmak terbiyesizlik

    Eğitim sistemi yine sil baştan

    Ramazan’da ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli

    Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor

    Beka sorunu bitti mi?

    Uluslararası Basın Enstitüsü’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

    Hak yerini buldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku ve hipnoz
    Genel

    Beka sorunu bitti mi?
    Cevher İLHAN

    “Kumpas”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak yerini buldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat Parti’nin seçim kararı
    Genel

    Eğitim sistemi yine sil baştan
    Ahmet BATTAL

    Hutbeler değişiyor, ya Diyanet?
    Genel

    Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor
    Genel

    Kur’ân yakmak terbiyesizlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.