Hasan Kılıç Hocaefendi dualarla uğurlandı

İsmailağa Cemaatinin, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiden sonraki manevî önderi Hasan Kılıç Hocaefendi, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. ​​​​​​​Hasan Kılıç Hocaefendinin cenazesi, dün ikindi namazını müteakip Fatih Camiinden dualar eşliğinde kaldırıldı.

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve doktorların tavsiyesiyle müşahede altında tutulan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç vefat etti. İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi. Cenazesi, dün (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırıldı ve Sakızağacı Şehidliği'nde uğurlandı.

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