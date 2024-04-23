Furkan Apartmanı raporu: Kolon kesilmiş

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antep Nizip’te bulunan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı hakkında Deprem Güvenlik Raporu yayımlandı.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, duruşmaya günler kala Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mahkemenin beklediği “Deprem Güvenlik Değerlendirme Raporu”nu yayımladı. Cumhuriyet’in haberine göre, raporda birçok çarpıcı detay yer aldı. Kolon kesme iddialarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, “Mahkeme tarafından yapılan temel kazıları sonrasında gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme raporlarına göre S6 ve S9 kolonlarının yerinde mevcut olduğu kararına varılmış (görsel ve video kayıtları vb.) olup S11 kolonunun nihai olarak bodrum kat seviyesinden kesildiği değerlendirmesi yapılmıştır. Tarafımıza gelen bütün raporlar ve kanıtlar ortak bir şekilde değerlendirildiğinde, S11 kolonunun bina inşası tamamlandıktan sonra kesildiği değerlendirmesi yapılmıştır” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi

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