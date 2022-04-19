Şehit Ömer Delibaş dualarla uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari’de tören düzenlendi.

Azerbaycan'dan Şehit Ömer Delibaş için taziye mesajı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Delibaş’ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Tören mangası tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na götürülen Delibaş’ın naaşı, buradan memleketi Kayseri’ye uğurlandı. AA

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