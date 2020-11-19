Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da, Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın (43) cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi.

Şehit Kılıç'ın (27) ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, cenaze nakil aracıyla kent merkezindeki Şehitlik Anıtı'na getirildi. Şehidin babası Mustafa, törene üzüntüsünden dolayı sedyeyle katılan annesi Fehime Kılıç ile yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende şehitliğin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Kılıç'ın cenazesi, şehitlik anıtında toprağa verildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenen törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile vatandaşlar katıldı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde dün askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Yarbay Rasim Sayan ile Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç şehit olmuştu. *** Şehit Yarbay Rasim Sayın Edirne'de ebedi yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın'ın (43) cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askeri araçla Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köy meydanına getirildi. Şehit Sayın'ın babası Yaşar, annesi Fatma, eşi Sevda ve kızı Elif Sayın ile yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Yarbay Sayın'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. AA

Okunma Sayısı: 180

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.