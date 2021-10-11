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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Şehitlerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan dualarla uğurlandı

11 Ekim 2021, Pazartesi 20:09
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'nin saldırısı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Cihat Şahin için Ataşehir Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Öznur, babası Mehmet ve annesi Emine Şahin ile kardeşlerine baş sağlığı diledi.

Güçlükle ayakta duran şehit yakınlarını, şehidin silah arkadaşları teselli etti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde, Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile meslektaşları ve vatandaşların omuzlarında taşınarak, cenaze aracına konuldu.

Şehit Şahin'in naaşı daha sonra Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Soylu, mezarlıkta şehidin babası ile eşine, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Cenaze törenine Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Emniyet Genel Müdürü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin ailesi ve yakınları ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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Şehit polis memuru Fatih Doğan'ın naaşı, önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürülüp helallik alındı, ardından Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin annesi Emine, babası Mehmet, eşi Emine ile gözyaşı döken kardeşlerini ve diğer yakınlarını teselli edip, başsağlığı diledi. Şehidin ailesi, tören sırasında Fatih Doğan'ın fotoğrafına sarılıp öptü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namazın ardından buradaki mezarlığa götürüldü.

Bakan Soylu ile şehidin babası Mehmet Doğan, polis ve vatandaşla birlikte mezarlığa kadar şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, mezarlıkta şehidin annesi, babası ve eşine, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Geçen yıl evlenen şehidin eşinin ise bebek beklediği öğrenildi.

AA

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