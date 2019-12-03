Şehitlerimizi uğurladık

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit asker Kurt’un (24) Türk Bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve duâ edildi. Şehidin cenazesi helâllik alınmasının ardından arkadaşlarının omuzlarında getirildiği helikopterle memleketi Bitlis’e uğurlandı. Kurt, memleketi Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köy mezarlığında toprağa verildi. Barış Pınarı Harekât bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Şehit Çınar’ın cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı’na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay’a gönderildi.

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