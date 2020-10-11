Semptom göstermeyen vaka sayıları da açıklanacak

Türkiye, Covid-19 semptomu göstermeyen vakaları 15 Ekim'den itibaren açıklamaya başlayacak.

Sağlık Bakannı Fahrettin Koca, 15 Ekim'den itibaren bütün toplumu kapsayacak şekilde kesitsel taramaların başlayacağını ve sonuçların semptom olmasa da açıklanacağını belirtti. Koca bu verilerin Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşılacağıı vurguladı.

Türkiye'de hergün güncellenen koronavirüs tablosunda temmuz sonundan itibaren kelime değişikliğine gidilerek günlük vaka sayısı yerine hasta sayısını açıklamaya başlamıştı.

30 Eylül'de düzenlenen bir basın toplantısında da Koca sadece semptom gösteren pozitif vakaların açıklandığını belirtmişti. Bu açıklama Türkye'dei salgının gerçek boyutunu göstermediği gerekçesiyle tepkiyle karşılanmıştı.

İngiltere tam veriler açıklanmadığı için Türkiye'den gelen yolcuları karantina listesine almıştı.