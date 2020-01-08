‘Seri yargılama’da dosya alınmaya başladı

SAVCILARIN şüphelilerle pazarlığa oturmasını sağlayacak yeni bir uygulama için çalışmalara başlandı.

Resmî adıyla ‘Seri Muhakeme Usulü’yle soruşturma savcıları, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, ‘parada sahtecilik’, ‘gürültüye sebebiyet verme’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘hakkı olmayan yere tecavüz’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak’, ‘başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ gibi suçların da aralarında bulunduğu 13 suç için savcıların şüphelilere alması muhtemel cezanın yarısı oranında bir ceza teklif edebilecek. Diken’in haberine göre, bu amaçla İstanbul başsavcılığı tarafından beş savcının görev yapacağı ‘seri muhakeme bürosu’ kuruldu ve dosya almaya başladı. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından da üç mahkeme bu iş için görevlendirildi.

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