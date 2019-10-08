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9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Şiddete teşvik yoksa, terör propagandası yok

08 Ekim 2019, Salı 14:00
Anayasa Mahkemesi (AYM), Sırrı Süreyya Önder hakkında verilen tahliye kararının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda Anayasa’nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verildi. AYM ayrıca, Sırrı Süreyya Önder’e net 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. Anayasa Mahkemesi, 2013 yılındaki Newroz konuşmasında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası verilen HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında verilen tahliye kararının gerekçesini açıkladı.Anayasa Mahkemesi (AYM) gerekçeli kararında, “Anılan kararda, propaganda suçunun soyut tehlike suçu olarak kabul edilmesinin başta ifade özgürlüğü olmak üzere anayasal hak ve özgürlükler üzerinde bir baskı oluşturma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu sebeple Terörizmim Önlenmesi Sözleşmesi’nin açıklayıcı raporunun 100. paragrafında ifade edildiği gibi bir propaganda faaliyetinin cezalandırılması için olayın somut koşullarında, belirli oranda tehlikeye neden olduğunun gösterilmesi gerekecektir” ifadeleri kullanıldı.

Dikkat çeken gerekçe

“İçinde şiddete başvurmayı cesaretlendirici ifadeler yer almayan ve terör suçlarının işlenmesi tehlikesine yol açmayan düşünce açıklamaları sırf terör örgütünün ideolojisi, toplumsal ve siyasal hedefleri, siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin görüşlerine benzerlik gösterdiğinden bahisle terörizm propagandası olarak kabul edilemez” ifadeleri kullanılan açıklamada, “Toplumsal ve siyasal ortama veya sosyoekonomik dengesizliklere, etnik sorunlara, ülke nüfusundaki farklılıklara, daha fazla özgürlük talebine veya ülke yönetim biçiminin eleştirisine yönelik düşüncelerin -daha önce ifade edildiği gibi devlet yetkilileri veya toplumun önemli bir bölümü için rahatsız edici olsa bile- açıklanması, yayılması, aktif, sistemli ve inandırıcı ve bir şekilde başkalarına aşılanması, telkin ve tavsiye edilmesi ifade özgürlüğünün koruması altındadır” denildi.

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