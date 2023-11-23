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24 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Siirt - Şirvan'da maden ocağında göçük: 3 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı

23 Kasım 2023, Perşembe 15:00
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 2'si mühendis 1'i işçi 3 kişi vefat etti, 2 işçi yaralandı.

Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

Vali Kızılkaya, vefat edenler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Göçükte vefat eden Giresun nüfusuna kayıtlı maden mühendisi Zekayi Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı maden işçisi Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı maden mühendisi Emre Gökduman (24) olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında eksi 350 kotta gerçekleşen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Şirvan'da Eti Bakır Maden Ocağında gece meydana gelen göçük sebebiyle 3 maden ocağı çalışanının vefat ettiği, olayla ilgili Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve 3 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Maden ocağının faaliyeti geçici olarak durduruldu

Öte yandan Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağının faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, beraberinde Şirvan Cumhuriyet Savcısı ile maden mühendisi, jeoloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti ile göçüğün yaşandığı maden ocağında inceleme yaptı.

Vefat eden işçinin cenazesi Siirt'te toprağa verildi

Göçükte vefat eden maden işçisi Orhan Gültekin'in cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Gültekin'in cenazesi kılınan namazın ardından Zevye Mezarlığında defnedildi.

Gültekin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

AA

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