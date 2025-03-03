'Silah bırakma çağrısı, çok gecikmiş bir çağrı'

Bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “örgüt silah bırakmalı” açıklamasına yönelik tepki ve değerlendirmeler sürüyor.

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VOA Türkçe’nin konuştuğu uzmanlar, Öcalan’ın daha önce de benzer çağrı yaptığını, örgütün bu çağrıyı değerlendireceğini ifade ederken, bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olma beklentisinden ayrı değerlendirilemeyeceği görüşünü dile getiriyor. ABD’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan New York’taki Columbia Üniversitesi’nde Barışın İnşası ve Haklar Programı ve İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Profesör David Phillips, Öcalan’ın silah bırakma çağrısının çok gecikmiş bir çağrı olduğunu ifade ediyor. Phillips “Bu çağrısı hayata geçirilebilir mi görmek gerek. Öcalan, İmralı’ya gittiğinden beri PKK liderliği çok daha dağınık. Kendisi hala lider ama örgüt üzerindeki hakimiyeti azaldı” değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi