Uysal: PKK zaten bitmişti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ‘çağrısı’ hakkında bir yazılı açıklama yayınladı.

Uysal açıklamasında, "Artık değişen uluslararası ve bölgesel şartlar dolayısıyla kirlenmiş, PKK adı altında sürdürülemez noktaya gelmiş ‘Etnik Bölücü Siyaset’ ileri bir faza geçirilerek sürdürülecektir” dedi. Uysal, “Terörist başı Öcalan'ın 'Barış Çağrısı' diye lanse edilen açıklaması, Etnik Bölücü Siyaset cephesinden bir stratejik manevra, AKP iktidarı cephesinden ise geçmişte başta ‘çözüm süreci’ denen planda olduğu gibi aslında kaybettiği oyları başka sahalardan ikame etme teşebbüsüdür! Bu anlayış ve usulle endişe etmekteyiz ki karşı karşıya olduğumuz Etnik Bölücü Problem ‘başkalaştırılarak’ daha da çetrefilli hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

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