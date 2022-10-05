Şimdi de zorunlu emeklilik dayatması

Öz Sağlık-İş, düzenlemiş olduğu “Zorunlu Emeklilik Çalıştayı”nın Raporunu yayınladı. Raporda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yapılacak düzenlemeler sırasında 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen 1 milyona yakın işçinin zorunlu emekliliğe tabi tutulması konusundaki endişeler kamuoyu ile paylaşıldı, “Emeklilikte yaşa, çalışmak isterken zorunlu emekliliğe takılmayalım” denildi.

Raporda, “Aktif çalışma hayatı içinde uzun yıllar devam eden emek ve çabanın sonucu olarak değerlendirilen emeklilik hakkı, her çalışanın haklı ve doğal talebidir. Emeklilik, çalışma hayatında sosyal hukukun belirlediği şartları yerine getiren çalışanlar açısından vazgeçilmez bir hak niteliğindedir” ifadeleri kullanıldı.Raporda EYT mağdurları için yapılması planlanan düzenleme ne kadar acil ve gerekli ise 696 Sayılı KHK kapsamında kadroya aktarılan çalışanlar için öngörülen “zorunlu emeklilik” düzenlemesinin yanlışından dönülmesinin de o denli acil ve gerekli olduğu da vurgulandı. Ankara - Adnan Solmaz

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