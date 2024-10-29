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29 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Sistem çeteleri besliyor

29 Ekim 2024, Salı 01:54
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Yenidoğan skandalıyla özelleştirmenin sakıncalarını gördük. Bu çeteleri besleyen sistem değişmeden sorun bitmez” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap Cumhuriyet’in sorularını cevapladı. “Yenidoğan skandalında geç kalınmaması için nasıl bir önlem alınabilirdi?” sorusuna Azap, “Aslında 112 çalışanlarının bazılarının İstanbul’daki birkaç özel hastaneye bebekleri para karşılığı yönlendirdiği, bu yoğun bakım ünitelerinde bebeklere gereksiz tedaviler uygulandığı, bazı tedavilerin uygulanmış gibi gösterildiği ve böylelikle SGK’nın dolandırıldığı iddiaları 2015 yılına dayanıyor. O dönemde bir soruşturma yürütülerek olaya karışan 112 çalışanlarına aylıktan kesme cezası verilip görev yerleri değiştiriliyor. Yani sistemin böylesi bir suistimale açık olduğu o zaman anlaşılıyor. Geç kalmamak adına o tarihten itibaren 112 kayıtları düzenli incelenip belli hastanelere yönlendirme olup olmadığı takip edilebilir ve habersiz denetimlerle yatan bebeklerin tıbbi durumlarının ve uygulanan tedavilerin kayıtlara yazılanla uyumlu olup olmadığı kontrol edilebilirdi” cevabını verdi.

Ağırlaşarak devam eder

PROBLEMİN bitmediğine dikkat çeken Azap, “Bu çeteleri ortaya çıkaran, besleyen sistem değişmeden bu sorun bitmez. Bitemez. Daha da ağırlaşarak devam edecektir. Pansuman tedbirlerle düzelmesi mümkün olmayacak şekilde tahrip olmuş bir sağlık sistemi ve sağlık ortamı söz konusu. Yeniden, yeni hedefler ve ideallerle halkın ihtiyacı olan eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir sağlık sistemi kurmamız gerekiyor. Hekimlerle hastalar arasında para ilişkisinin olmadığı böylece güvenin sağlanabildiği, hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının insanca yaşayabilecek, emekliliğe yansıyan tek kalemden oluşan bir gelire sahip olduğu, şiddetten arındırılmış, hekimlerin ve hastaların kendini değerli hissettiği bir çalışma ortamı yaratmamız lazım. Aslında bunu yapabilecek hem maddi birikim, hem bilgi, hem tecrübe, hem teknik altyapı hem iyi yetişmiş sağlık personelimiz var. Sadece siyasi irade eksik” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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