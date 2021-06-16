Soma davasında karar açıklandı

Soma'daki maden kazası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.

"Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla 4 sanık yeniden yargılanmaya başlandı. Hakimin açıkladığı kararla Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Euronews Türkçe

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