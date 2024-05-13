Soma mağdurları: Adaleti AİHM’de bulacağız

2014 yılında Soma maden faciasında hayatını kaybeden madenciler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütler, sendikalar, dernekler, siyasi partiler, madenci yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşle anıldı.

Soma Cengiz Topel Meydanı’ndan başlayıp Madenci Anıtı‘nın önünde son bulan yürüyüşte, “İşçiler somaya hesap sormaya”, “AKP’nin ipleri sermayenin elinde”, “Katillerden hesabı işçiler soracak”, “Somanın kömürü katilleri yakacak”, “Kaza değil katliam kader değil cinayet” sloganları atılırken, gruplar ellerinde “Soma kaza değil; katliam”, “Düzeniniz batsın, işçiler yaşasın”, “İş cinayetleri politiktir”, “Soma için adalet istiyoruz” pankartları taşıdı. Soma 301 Madenciler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, maden faciasında oğlunu kaybettiğini ifade ederek, “Bizi istinaf mahkemelerinde katlettiler. Yargıtay mahkemelerinde katlettiler. Anayasa mahkemelerinde katlettiler. Biz adaleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bir gün bulacağız” dedi. Faciada eşi Mustafa Kaya’yı kaybeden Naciye Kaya, “10 yıldır bitmeyen bir acı var. Adaleti bulamadığımız sürece acılarımız devam edecek. Adalet istiyoruz. Adalet adalet. Türkiye’de de adalet bulamıyoruz maalesef” diye konuştu.

Manisa - Anka

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10 yıldır adalet yok

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Soma’nın 10. yılında bir açıklama yaptı. Soma’da 10 yıldır adaletin olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu, “Soma katliamından sonra sorumluluğu olan kamu görevlileri sistematik olarak korundu. Hükümetten ve ilgili kamu görevlilerinden tek bir kişi bile istifa etmedi, hesap vermedi, yıllarca yargılanmaktan korundu. (...) Bu ülkede sermaye daha fazla kar için daha fazla kan dökülmesinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Sermayenin bu yaklaşımı AKP iktidarında doğayı ve çevreyi de içine alarak azgın bir saldırı, talan ve birikim politikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Karşımızda insan hayatına ve doğaya karşı büyük bir tehdit oluşturan; ahlaki, hukuki, politik, ekonomik ve olarak çürümüş; kar ve birikim için gözü dönmüş bir düzen vardır. Bu düzeni değiştirmek elimizdedir; bu düzenin mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.

İstanbul - Anka