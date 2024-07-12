Son 10 yılda fakirleştik

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 2016 sonrası hatalı politikalar sonucu enflasyon performansının kötüleştiğini, son 10 yılda toplumun fakirleştiğini, enflasyonun en önemli ekonomik ve sosyal yıkıma sebep olan sorun olduğunu belirtti.

Turan ayrıca ekonomi konusunda yapılmış olan tüm uyarılara rağmen rasyonel temelin dışına çıkan politikaların yüksek enflasyon olarak ağır bir bedel oluşturduğunu söyledi.

Turan öyle devam etti ''Yüksek enflasyon halkın satın alma gücünü düşürdü, gelir adaletsizliğini artırdı ayrıca, piyasa ahlakını zedeledi. Hem enflasyonla kararlılıkla mücadele edilmesi hem de bu hasarların telafi edilmesi gerekiyor. Vakit kaybettik. Vakit kaybetmenin bedeli ağır oldu” dedi.

Turan ayrıca güçlü ve dayanıklı bir ekonomi, toplum ve ülke oluşturmak için farklı yapmamız gerekenleri dört ana başlıkta özetleyerek şu maddeler halinde sıraladı:

1- Hukukun üstünlüğü, 2- Eğitim ve liyakat, 3- Teknoloji üretmek ve inovasyon, 4- Verimlilik ve ihracata dayalı ekonomik büyüme modeli.

Haber Merkezi

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Vatandaş enflasyona ezdirilmemiş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği’nin 67. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda çeşitli ekonomik konuları ele aldı. Şimşek, vergi politikaları ve ekonomik önlemler konusunda açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili olarak enflasyonun yükselişine ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerine değindi. “Enflasyon en adaletsiz vergi türüdür. Gerçekten sabit gelirliler, yani asgari ücretlilerden emeklilerimize kadar tüm çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ama enflasyon onlar için en zorlu en sıkıntılı makro ekonomik dengesizliktir” diye konuştu.

Haber Merkezi