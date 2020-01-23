Son sözü Yargıtay söyleyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski korgeneral Metin İyidil ile ilgili son sözü nihaî merci olan Yargıtay’ın söyleyeceğini bildirdi.

‘FETÖ’ darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbede mahkûm olan, istinaf sürecinde tahliye edilen, buna itiraz üzerine de tekrar tutuklanan İyidil ile ilgili soru üzerine Bakan Gül, yargıya intikal eden konuyla ilgili söz söylemesinin doğru olmayacağını belirtti. Yargı sürecinin saygıyla beklenmesi gerektiğine işaret eden Gül, “Nihai merci Yargıtaydır, Yargıtay son sözünü verecektir. Devam eden bir süreçle ilgili, bir hukukçu olarak söz söylemem, yorum yapmam doğru değil. Yine HSK’nin idari soruşturması devam ediyor. O süreçle ilgili daire, ilgili yetkililer takip ediyorlar. Süreci sürdürüyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - aa

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