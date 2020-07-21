Sosyal medya düzenlemesi hazır

Uzun süredir gündemde olan, sosyal medyaya yasal düzenleme çalışmasına son şekli verildi. 9 veya 10 maddeden oluşmasın beklenen teklif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı teklifin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AK Parti Meclis grup yönetimi, düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Teklifin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, 9 veya 10 maddeden oluşacak teklif sosyal medya sağlayıcılarına temsilci şartı getiriyor.

Buna göre, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci, ilgili sosyal ağa dair tebligat, bildirim ve tebliğleri yerine getirecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, içerik şikayetlerine 24 ya da en geç 48 saat içerisinde yanıt vermek zorunda olacak. Aksi halde para cezası uygulanacak.

Teklifle, sosyal ağ sağlayıcıları yayınladıkları içerik konusunda sorumlu hale gelecek.

Katalog suçlarla ilgili paylaşımlarda, bu hesapları kullanan kişilerin tespiti için ofislerden mahkeme yoluyla IP numaraları istenecek.

Düzenlemeyle, cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası ve hakaret gibi başlıklar sosyal medyada da suç sayılacak.

Teklifin hedefinin, sosyal medyada nefret söylemi, sahte haber, hakaret, tehdit, ve yasa dışı içeriklerle mücadele olduğu belirtildi.

Düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.