Sosyal medya hesaplarına yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de son günlerde etkili olan ve üzüntüye yol açan yangınlar hakkında sosyal medyada yanlış bilgiler yayan kişilerin tesbit edilerek, bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Açıklamada söz konusu yangınlar konusunda sosyal medya platformlarında, “Başka ülkelerde gerçekleşmiş orman yangınlarına ilişkin görüntüler olmasına rağmen ülkemizde meydana gelmiş gibi yansıtılan; birtakım film sahnelerinden alınan; ülkemizde yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntüler tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütülmektedir” denildi.

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